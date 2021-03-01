Суд рассмотрит еще два иска эксплуатанта президентских самолетов к воронежскому авиазаводу на 340 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству два иска специального летного отряда «Россия» (ФГБУ «СЛО „Россия“», перевозит первых лиц государства, подчиняется управделами президента РФ) к воронежскому авиазаводу (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «ОАК») о взыскании 127 и 213 млн руб. Судья Наталья Чебурашкина назначила предварительное судебное заседание по делу о взыскании 127 млн руб. на 13 апреля, судья Владислав Сорокин назначил следующее заседание по делу о взыскании 213 млн руб. на 23 марта. Суть исков в документах суда не раскрывается.

Напомним, что ранее арбитражный суд Москвы принял к производству еще один иск от СЛО «Россия» к ВАСО — на 195,6 млн руб., предварительное заседание по нему назначено на 12 апреля. Таким образом, сумма всех трех исков составляет 535,6 млн руб.

СЛО «Россия» эксплуатирует самолеты, которые выпускает или выпускал раньше ВАСО, в частности дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские Ил-96-300 и ближнемагистральные региональные Ан-148. В последние годы компании, эксплуатирующие Ан-148, нередко заявляли о проблемах с ремонтом и техобслуживанием. Их связывали в том числе с обеспечением поставок агрегатов и комплектующих изделий украинского производства: Ан-148, по сути, является совместным проектом с украинским госпредприятием «Антонов», в котором самолет был разработан. Недовольство качеством техобслуживания самолетов СЛО в ОАК демонстрировала и Генпрокуратура. Основные претензии были связаны с затягиванием сроков ремонта, недостаточным контролем, а также тем, что работы начинались еще до подписания госконтракта. Речь шла и о недоработках, выявленных при поставке и затем так и не устраненных.

Отметим, что по итогам 2020 года ВАСО получил довольно низкий по сравнению с предыдущими годами финансовый результат: выручка с обычных 7–8 млрд руб. в год снизилась до 2,3 млрд руб., а убыток вырос почти вдвое — до 2,6 млрд руб. Вероятно, это следствие временного отсутствия серийной продукции. Впрочем, завод продолжает выполнение НИОКР, а головные структуры обещают загрузить предприятие производством лайнеров Ил-96-400М и легких транспортных Ил-112В для Минобороны.

Подробнее об итогах 2020 года на ВАСО — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова