Две больницы Санкт-Петербурга вывели из работы с COVID-19 суммарно более 650 коек

С 1 марта к штатному режиму работы вернулась петербургская больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова. Параллельно коронавирусные койки сократили в Первом СанктПетербургском университете им. академика Павлова и в Александровской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По приведенным данным, из больницы им. Мечникова вывели 178 коек, из университета им. Павлова — 194, из Александровской больницы — 281. При этом сохранен необходимый коечный объем для лечения больных COVID-19.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о сокращении числа коек для пациентов с коронавирусом в Ленинградской области.