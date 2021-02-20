В Ленобласти сокращают число коек для пациентов с коронавирусом

В Ленинградской области сокращается количество коек для для коронавиурсных пациентов. Как сообщает пресс-служба региона, на неделе еще 400 коек в Рощинской, Гатчинской, Кировской, Тихвинской, Волховской и Гатчинской больницах. перевели под оказание плановой помощи

В зависимости от эпидемиологической обстановки в марте могут сократить еще 415 коек для пациентов с COVID-19.

Добавим, что в настоящее время в Ленобласти развернуто 1394 инфекционных коек, из них свободно 500. в Ленобласти за последние сутки подтвердили 184 новых случая коронавируса.