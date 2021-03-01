Новый уголовный эпизод выявлен в деле красноярской экс-чиновницы и двух депутатов

Новый эпизод преступной деятельности выявлен в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Ирины Тюриной. Она обвиняется по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Фигурантами дела также являются депутат заксобрания Красноярского края Евгений Козин и депутат горсовета Иван Азаренко. Оба они обвиняются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2019 года Ирина Тюрина получила от Евгения Козина при посредничестве Ивана Азаренко 300 тыс. руб. за гарантированное заключение договора купли-продажи муниципального помещения по минимальной цене. Это помещение Евгений Козин планировал использовать для ведения предпринимательской деятельности через аффилированную ему компанию.

Таким образом, в отношении Ирины Тюриной, Евгения Козина и Ивана Азаренко заведены новые уголовные дела за получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере и посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 , п. «в» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Экс-чиновница проходит обвиняемой в совершении девяти эпизодов получения взяток должностным лицом в крупном и особо крупном размерах.

В настоящее время в отношении Евгения Козина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Иван Азаренко находится под домашним арестом, в отношении Ирины Тюриной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Анастасия Вещикова, Красноярск