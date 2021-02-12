Суд отправил в СИЗО подозреваемого в коррупции депутата заксобрания Красноярского края

В Красноярске суд поместил в СИЗО на один месяц и 27 суток (до 6 апреля) депутата регионального заксобрания Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Как сообщила пресс-секретарь краевого суда Оксана Веселова, таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия.

Депутата красноярского заксобрания, члена фракции КПРФ Евгения Козина задержали в среду сотрудники ФСБ и СКР. Следствие считает парламентария предполагаемым посредником в передаче взятки в 3 млн руб. заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирине Тюриной. Чиновница была арестована 7 октября 2019 года, всего ей инкриминируется получение взяток от предпринимателей на сумму свыше 6 млн руб. за помощь в заключении договоров купли-продажа и аренды помещений по минимальной цене.

Илья Николаев