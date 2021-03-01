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Ведущие 78-ой церемонии вручения премии «Золотой глобус» актрисы Тина Фей и Эми Полер

Фото: Getty Images

Жизнь прекрасна

Звездные выходы церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2021

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78-ая церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась 28 февраля и прошла полностью в цифровом формате. Впервые в истории кинопремия состоялась без прохода звезд по красной ковровой дорожке, но уровень гламура остался на достойном допандемийных времен уровне. Американские актрисы Тина Фей и Эми Полер объявляли номинантов, которые в свою очередь подключались к трансляции из своих домов в разных точках Земного шара. На компьютерных экранах актрисы предстали в роскошных платьях и крупных ювелирных украшениях, несмотря на осложненную пандемией логистику. Награды в номинациях Лучшая актриса получили Эмма Корин за роль принцессы Дианы в сериале «Корона» и Розамунд Пайк за роль Марии в фильме «Аферистка».


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