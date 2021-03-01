Александру Беглову направили повторное обращение о снятии запрета на публичные мероприятия

Депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский послал на имя губернатора Александра Беглова повторную просьбу об отмене запрета на публичные мероприятия в городе. Он сослался на Верховный и Конституционный суды.

Копию обращения господин Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook. В тексте он ссылается на позиции Конституционного и Верховного судов РФ о правомерности ношении медицинских масок на публичных акциях. По мнению депутата, конфликта между обязанностями носить медицинскую маску и не скрывать лицо на акциях нет.

Ранее Александр Беглов отказался снимать запрет на публичные мероприятия, мотивировав это противоречием между запретом скрывать лицо на таких мероприятиях и необходимостью носить медицинскую маску в условиях пандемии.