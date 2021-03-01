Превзошли ожидания

В компании «Метафракс Трейдинг Интернешнл» (Metafrax Trading International, MFTI) проанализировали итоги работы в 2020 году и обозначили планы на текущий.

С высокими показателями

Общий объем продаж MFTI в 2020 году составил 531 тыс. тонн продукции, что на 75 тыс. тонн, или на 16,5%, выше запланированных бюджетных показателей. География бизнеса компании насчитывает более 50 стран в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии.

Продажи метанола реализованы на уровне 500,3 тыс. тонн, уротропина – 19,8 тыс. тонн, пентаэритрита, включая микронизированный, – 8,3 тыс. тонн. В 2020 году вырос объем трейдинга другими сторонними продуктами. Их фактическая покупка и продажа составила более 2 тыс. тонн.

Выручка компании в 2020 году оценивается в размере 122 млн евро. Несмотря на турбулентный год, на фоне снижения спроса и цен на рынках присутствия, MFTI выполнил задачи по продаже продукции ПАО «Метафракс» на экспорт, а также существенно увеличил оборот сторонних продуктов.

В условиях локдауна

О том, с какими вызовами столкнулась компания в период пандемии COVID-19, рассказала ее исполнительный директор, член совета директоров MFTI Марина Сивкова.

– Европа почти на месяц раньше, чем Россия, приняла на себя удар пандемии. В начале марта Швейцария и страны ЕС закрыли границы, был объявлен тотальный локдаун. В короткие сроки пришлось перестраивать операционную работу компании в онлайн-формат.

Благодаря усилиям коллег из нашего финансового блока – Айка Майтесяна и Мигеля Фуэнте, MFTI стал прямым корпоративным клиентом Microsoft Switzerland. На базе Microsoft Teams своими силами была внедрена электронная платформа для полноценной и бесперебойной аудио- и видеокоммуникации между сотрудниками компании и контрагентами, создана эффективная архитектура систем хранения и каналов по всем бизнес-направлениям и процессам с учетом требований безопасности. В то же время офис постоянно функционировал – была организована работа по графику, – пояснила Марина Сивкова.

По словам топ-менеджера компании, вопросы логистики решались в условиях особого режима работы границ.

– Были задержки автотранспорта на границе Польши и Германии из-за загруженности таможенного терминала при сокращении режима работы и проведении дополнительных санитарных процедур. Но при этом мы не остановили отгрузки машинами даже в страны с жестким карантином: Польшу, Румынию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды, Бельгию и Cловению, – отметила Марина Сивкова.

Битва на рынке метанола

По словам трейдера MFTI Василия Михайлова, наиболее острая фаза кризиса ощущалась в апреле – мае 2020 года, когда пришлось действовать в условиях полной неопределенности.

– Когда в России был объявлен период нерабочих дней, потребление метанола на внутреннем рынке фактически «встало». Это привело к отгрузке значительных незапланированных объемов на экспорт. Однако благодаря действиям на опережение нам удалось «не залить» терминалы, а предприятию «Метафракс» – пройти период остановки внутреннего рынка без снижения объемов производства. За март – май 2020 года было выгружено около 83 тыс. тонн непредвиденных спотовых объемов «Метафракса». MFTI за этот острый период вывез также с российского рынка около 24 тыс. тонн сторонних объемов. Это позволило снять напряжение с производств, мощностей по хранению, а также снизить градус «битвы за клиента» на внутреннем рынке, – сообщил Василий Михайлов.

Трейдер отметил также, что в остальные периоды 2020 года европейский рынок метанола характеризовался двумя противоречиями.

– Вводимые локдауны снижали потребление метанола, используемого при производстве МТБЭ. При этом основной сегмент потребления метанола на европейском рынке – производители смол – регулярно оставался и до сих пор остается на пиковых уровнях загрузки. Эти два разнонаправленных фактора компенсируют друг друга, позволяя рынку метанола оставаться ликвидным, – считает Василий Михайлов.

Уротропин – давление на продажи

По мнению коммерческого директора MFTI Александра Максимова, 2020 год стал самым сложным испытанием в сфере продаж уротропина за последние несколько лет.

– Снижение заказов некоторых крупных клиентов приходилось компенсировать поиском иных вариантов продаж. Отказы были индикатором, по которому можно было судить о состоянии экономической ситуации в целом. По сути, фактор пандемии до определенной степени был вторичен в сложностях по уротропину в 2020 году. Автомобильная промышленность снижала активность, покупательский спрос на продукцию на базе фенольных смол был не очень большим, а начавшаяся пандемия оказала еще более значительное давление на продажи. Покупатели уротропина не торопились затоваривать склады продуктом, который легко слеживается и приходит в негодность при длительном хранении, – пояснил трейдер.

По итогам 2020 года, с учетом увеличения продаж микронизированного продукта, MFTI сократил отставание в продажах уротропина в целом до 2% от годового бюджета.

– Достижению результата помогли наши хорошие отношения с клиентами, которые все же брали товар, несмотря на отсутствие или крайне малый спрос. Дело в том, что мы развили клиентскую базу под средства защиты растений, в основном фунгициды, и консерванты для кормов животных. Кроме того, начали сотрудничать с крупным потребителем, производителем фенольных смол и молдинговых смесей в США, – рассказал Александр Максимов.

Дисбаланс по пентаэритриту

По информации специалистов MFTI, неопределенность, возникшая на рынке из-за пандемии, создала ситуацию отложенного спроса на пентаэритрит. Клиенты стали минимизировать свои запасы по сырью, а на выходе из карантина начали заказывать больше по объему, чем обычно.

– Это привело к дисбалансу спроса и предложения. В одном месяце мы получали недостаточно заказов, а на следующий заказывали товара значительно больше, чем завод мог поставить. Эти отклонения мы нивелировали путем бережного управления складами, чтобы всегда была возможность не отказывать клиентам, но в то же время – не забивать склады продукцией, если спрос окажется низким в последующий период. Весеннее падение рынка метанола привело к значительному снижению цен на пентаэритрит. Его рынок смог отыграть только к концу 2020 года, когда росту цены способствовали два фактора: у потребителей оказались пустые склады, а китайские производители были не в состоянии закрывать потребности своих клиентов из-за значительной нехватки контейнеров, – отметили в компании.

Топ-3 событий года для MFTI

На первом месте – регистрация номера НДС в Нидерландах. В ноябре 2020 года компания получила регистрацию в налоговых органах этой страны с идентификационным номером НДС, который действует в соответствии с базой данных Европейской комиссии.

Получение такого статуса расширяет возможности компании, позволяет покупать и продавать после таможенной очистки метанол на территории Нидерландов как внутренним потребителям, так и потребителям из других государств-членов ЕС, дает основание действовать на FOB Роттердам, если продукт уже был таможенно очищен или находится в свободном обращении в ЕС (Т2) ввиду страны происхождения, например таких, как Германия и Норвегия.

На втором месте – новое направление работы: омологация дипентаэритрита.

На протяжении 2020 года MFTI активно рассылал клиентам образцы дипентaэритрита – новой позиции в продуктовой линейке компании. Он используется в производстве синтетических смазочных масел, стабилизаторов поливинилхлоридов, алкидных смол и огнезащитных покрытий.

В течение года образцы были отправлены 12 клиентам. Процесс омологации осложнялся отсутствием людей на рабочих местах. Дело в том, что в лабораториях клиентов из-за пандемии единовременно присутствовало не более 50% персонала, что сказывалось на скорости работы. Тем не менее MFTI удалось добиться положительных сдвигов. За 2020 год компания смогла реализовать более 380 тонн этого специализированного продукта.

Третье достижение компании – продажа свыше двух тыс. тонн фталевого ангидрида.

Идея начать работать с фталевым ангидридом появилась давно, но на его рынке была крайне высокая конкуренция. В 2020 году трейдерам MFTI удалось начать работать с этим продуктом на регулярной основе. В последующем планируется расширять данное направление, а также добавить к нему другие варианты развития бизнеса по сторонним товарам.

Сохраняем темп

Оценивая работу MFTI в кризисной ситуации 2020 года, Марина Сивкова подчеркнула, что команда отлично справилась с поставленными задачами, показала слаженную и результативную работу.

– Профессиональные компетенции и командная работа сложили общий результат. Мы смогли выдержать этот трудный год, превзойти бюджет и наши ожидания, – заявила топ-менеджер компании.

В 2021 году MFTI нацелен не терять темп и продолжать наращивать обороты. В программе этого года – подготовительная работа с клиентами по новым продуктам.

– Ожидаем образцы параформальдегида, в то же время стараемся привлекать сторонний товар. Кроме того, в первой половине 2021 года мы планируем завершить подготовку к началу продаж меламина, в том числе по логистике, протоколам о намерениях и вариантам ценообразования. Metafrax Trading International, как торговая компания, имеет весь необходимый ресурс для торговой деятельности, опыт продаж и значительную клиентскую базу на международных рынках, – подытожила Марина Сивкова.