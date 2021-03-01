Реконструкцию центральной теплосети Кореновска завершат к августу 2021 года

Власти Краснодарского края планируют к августу 2021 года завершить реконструкцию центральной теплосети Кореновска, которая должна решить проблемы теплоснабжения 18 тыс. жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Реконструкцию объекта начали еще в 2019 году, ремонт проводится впервые за 40 лет эксплуатации теплосети. В настоящее время обновлен участок продолжительностью 2,3 км. Сейчас администрация Кореновского городского поселения ищет подрядчика по ремонту еще одного участка протяженностью 1,2 км. Общая протяженность центральной теплосети превышает 5 км.

«На сессии ЗСК мы добавили 26 млн рублей на реконструкцию центральной теплосети Кореновска. Сумма значительная, и мы должны быть уверены, что следующий отопительный сезон жители города проведут без аварий»,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июле 2020 года первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что по программе «Развитие ТЭК» финансирование реконструкции теплосетей в Кореновске составит 130 млн руб.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что в этом году расходы на сферу ЖКХ увеличатся на 1,4 млрд и составят 6,3 млрд рублей.

Алексей Белянин