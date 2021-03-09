Инвестпортфель стоимостью 4 млрд рублей

Инвестпрограмма MAKFA - одна из наиболее масштабных и планомерно реализуемых программ развития в пищевой промышленности России

Компания «Макфа» в 2020 году начала инвестиционную программу модернизации и расширения производственных и складских мощностей общей стоимостью 4 млрд рублей. Это одна из наиболее масштабных и планомерно реализуемых в период мировой пандемии программ инвестирования в области пищевой промышленности России.



В инвестпортфеле «Макфы» три проекта по развитию основной производственной площадки в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области: строительство логистического комплекса, установка мельницы для переработки твердых сортов пшеницы и двух новых линий по производству макаронных изделий.

Особенность инвестиционной программы заключается в том, что она проводится в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции. Причем, начало проектов совпало с острой фазой пандемии. К пример, соглашение о деловом сотрудничестве с итальянской компанией Ocrim было достигнуто посредством исключительно виртуальных каналов связи. Для Ocrim подписание контракта с «Макфой» стало первым после полного открытия экономики Италии в мае прошлого года в связи с чрезвычайной ситуацией Covid-19.

На сегодняшний день «Макфа» приступила к основному этапу реализации инвестиционной программы: поставкам и монтажу оборудования, активной фазе строительства логоцентра.

Строительство логистического комплекса — одна из стратегических задач «Макфы»

В логокомплексе будут работать самые современные и высокоточные технологии хранения и распределения продукции

Строительство логистического комплекса — одна из стратегических задач «Макфы». У компании назрела необходимость в появлении современного логоцентра, который будет удовлетворять потребности развивающегося бизнеса, выведет логистику на новую качественную ступень и повысит уровень качества хранения продукции, — говорит член совета директоров Валерий Юревич.

Ставка сделана на инженерную эксклюзивность проекта, широкое применение IT-технологиий. Принципиальное отличие будущего логистического центра от обычных складских комплексов – максимальный уровень автоматизации и роботизации процессов.

Строительство логоцентра идет строго по графику: на площадке смонтированы металлоконструкции, начинается монтаж сэндвич-панелей. Подписаны контракты на поставку оборудования из Швейцарии.

Запустить объект, где будут работать самые современные и высокоточные технологии хранения и распределения продукции, планируется к концу этого года. Стоимость вложений в проект составит более 1,6 млрд руб.

Новые макаронные линии: увеличение объема выпуска продукции и совершенствование качества

В скором времени на «Макфе» начнется монтаж макаронных линий Buhler и Fava

Инвестпроект по установке двух линий по производству короткорезанных макаронных изделий мировых лидеров по производству пищевого оборудования Buhler (Швейцария) и Fava (Италия) также планируется завершить к концу этого года.

Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования позволит увеличить объем выпуска продукции наиболее востребованных форматов макаронных изделий: ракушек, улиток, витков и других на 44 тыс тонн ежегодно.

Установка новых линий призвана также улучшить и без того высокое качество продукции MAKFA: при подготовке проекта компании-производители учли пожелания заказчика, создав оборудование с дополнительными характеристиками под запрос MAKFA.

Линия компании Buhler доставлена в Россию из Швейцарии и в скором времени, после проведения необходимых процедур, будет готова к установке. Для этого на «Макфу» приедут специалисты компании-производителя для осуществления шеф-монтажа. Линия итальянского производителя Fava готовится к отгрузке.

Новая мельница: 250 тонн качественной крупки в сутки

Подготовка помещений под установку мельничного оборудования находится в завершающей стадии

По графику идет работа над третьим инвестпроектом - монтажом новой мельницы для переработки твердых сортов пшеницы производительностью 250 тонн в сутки. Мельничное оборудование итальянской компании Ocrim поступит на производственную площадку в Рощино в апреле этого года. Подготовка помещений под его установку находится в завершающей стадии. Приняты специалисты для монтажа и обслуживания, которые продолжат работать в компании после запуска новых мощностей.

Компания Ocrim - давний деловой партнер «Макфы». За последние десять лет введены в эксплуатацию мельницы итальянского производителя мощностью 330 и 360 тонн в сутки на рощинской производственной площадке и 400 тонн в сутки на курганской площадке «Макфы».

Суммарный объем инвестиций в установку макаронных линий и мельницы составит более 2,4 млрд руб.

В планах — строительство нового элеватора в Алтайском крае

Меры господдержки бизнеса помогают реализовывать начинания и выстраивать планы на будущее

— Инвестируя в высокотехнологичные производства, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны Владимиром Путиным, — говорит Валерий Юревич. — В послании Федеральному Собранию 2018 года глава государства обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств. Отмечу государственные меры поддержки бизнеса, например льготное кредитование, которые помогают реализовывать наши начинания и выстраивать планы на будущее. В конце этого года мы планируем начать подготовку проекта по строительству нового элеватора на действующей производственной площадке в Троицком районе Алтайского края.