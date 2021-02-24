На Кубани в январе 2021 года выдача кредитов наличными сократилась на 9%

В январе 2021 года в Краснодарском крае банки выдали около 44,7 тыс. кредитов наличными, что меньше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ).

В целом по стране банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 3% меньше, чем в январе 2020 года.

Регионами-лидерами по росту выдачи потребкредитов стали Белгородская область (+12%), Воронежская область (5%), Иркутская область (+4%), Алтайский край (+3%), Кемеровская и Ленинградская области (по 2%), Пермский край и Санкт-Петербург (по +1%). В Москве выдачи снизились на 6%.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе жители края взяли 2,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань располагается на 4 месте в России,

Наталья Решетняк