Потепление до +4°С ожидают в Нижнем Новгороде в начале марта

В Нижнем Новгороде в начале марта ожидается потепление до +4°С, сообщили в Верхневолжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Также прогнозируют осадки — дождь со снегом.

Согласно прогнозу, днем 1 марта ожидается от -5°С до 0°С, к вечеру — до -6°С. Во вторник, 2 марта, температура воздуха прогреется до +4°С, ожидается дождь со снегом. В среду, 3 марта, ожидается от -3°С до +2°С и небольшой снег.

Как ранее сообщалось, в феврале в городе выпала двойная норма осадков — высота снежного покрова составила до 135 см.

Анастасия Еремина