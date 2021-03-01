Кремль не комментирует решение о памятнике на Лубянке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина прекратить голосование по поводу памятника на Лубянке и пока ничего там не устанавливать.

«Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения»,— заявил господин Песков журналистам во время пресс-колла.

25 февраля на платформе «Активный гражданин» было запущено голосование об установке памятника на Лубянке. Его участникам предложили выбрать, кому поставить памятник: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Господин Собянин отменил эту процедуру, заявив, что площадь останется в нынешнем виде, поскольку общественное мнение «разделилось примерно пополам». В ходе голосования с небольшим перевесом побеждал Александр Невский.

Подробнее об отмене голосования — в материале “Ъ” «Окрасился Феликс багрянцем».