Загрязнявшие реку Усмань липецкие компании оштрафованы на 1,3 млн рублей

По итогам внеплановой выездной проверки на эксплуатирующем очистные сооружения реки Усмань «Липецкоблводоканале» Центрально-Черноземного управление Росприроднадзора выявило 17 нарушений. За нарушение в области охраны окружающей среды, а также в области охраны и использования водных объектов юрлицо предприятия и должностные лица были оштрафованы на 702,5 тыс. руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, ООО «Овощи Черноземья», которое, по данным Росприроднадзора и управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, также загрязняло реку, получило 550 тыс. руб. штрафа. В природоохранном ведомстве отметили, что на основании прокуратуры будет проведена дополнительная проверка предприятия.

На фоне этого липецкие управления СКР и МВД устанавливают составы преступлений в загрязнении Усмани. В «Овощах Черноземья» уверяют, что к гибели рыбы компания непричастна, а водоканал начал судиться с лабораторией, проводившей анализ воды.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Стоки делят по статьям».

Александр Прытков