Детская школа искусств в Лабинске открылась после реконструкции

Школа искусств, рассчитанная 685 учащихся, открылась в Лабинске в отреставрированном здании бывшего дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Реконструкция в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». стартовали в конце 2018 года. В школе разместились концертный зал на 200 мест, театральный зал и зал для занятий хора, отделение хореографии, инструментальные и костюмерные кабинеты, была благоустроена прилегающая территория. Школа искусств укомплектована новые музыкальные инструменты, современное оборудование, учебные материалы на общую сумму 12 млн рублей.

В 2021 году в регионе продолжится реализация национального проекта «Культура», под его эгидой планируется обновить четыре учреждения в Краснодаре, Анапе, поселке Ильском (Северский район) и станице Полтавской (Красноармейский район).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, за последние два года в крае в рамках нацпроекта «Культура» было потрачено 242,9 млн руб. Эти средства пошли на ремонт 20 домов культуры и создание восьми цифровых кинозалов. Деньги также направлялись на приобретение музыкальных инструментов и материалов для 25 детских школ и трех колледжей искусств. Кроме этого, в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека.

Ольга Логинова