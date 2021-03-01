Оператором питания в липецкой школе №23 стало местное ООО «Ника-плюс»

Победителем аукциона на право до конца года поставлять питание в липецкую школу №23 стало местное ООО «Ника-плюс». Начальная цена контракта составляла 2,5 млн руб., предложение компании в аукционной документации не раскрывается.

Как следует из протокола рассмотрения заявок, к аукциону были допущены четыре компании — помимо «Ники-плюс» это ООО «Липецкая оптовая база», московское ООО «НПК "Спецпитание"», а также ООО «Меридиан» из неизвестного региона. При этом в протоколе подведения итогов среди участвовавших в тендере указаны только «Ника-плюс» и «Липецкая оптовая база». Из также документации следует, что на аукцион не подавал заявку местный предприниматель Васиф Мамедов, который в феврале получил контракты на поставку питания в 48 школ Липецка, снизив начальную цену почти на 34%.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ника-плюс» зарегистрировано в Липецкой области в декабре 2001 года для подачи напитков. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 809 тыс. руб., чистая прибыль — 55 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Директором и совладельцем 50% является Сергей Фролов. Еще 50% принадлежит Лидии Фроловой.

Подробнее о переделе липецкого рынка школьного питания читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков