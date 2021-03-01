Суд на три месяца продлил арест подозреваемому в краже деталей с Ил-80

Таганрогский городской суд продлил меру пресечения в виде ареста Жоре Хачунцу, который является подозреваемым в деле о краже деталей с самолета Ил-80 («самолета Судного дня»). Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил срок содержания под стражей до 5 июня»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, Жора Хачунц был задержан 26 декабря 2020 года за управление машиной без прав. Через день к нему пришли правоохранители и сообщили, что он стал обвиняемым в деле о краже деталей из «самолета Судного дня». После этого господин Хачунц был заключен под стражу.

Самолет Ил-80 был доставлен на аэродром Таганрог-Южный для плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Работы проводили сотрудники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из сотрудников 4 декабря выявил, что с судна пропало 39 радиостанционных блоков, а также пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Вскоре следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту хищения. Следователи оценивают ущерб в 1 млн руб.

Воздушный командный пункт Ил-80, который известен как «самолет Судного дня», был сконструирован в конце 1980-х годов. Судно предназначено для эвакуации высшего военного руководства страны. Информация о его конструкции является государственной тайной.

Подробнее — в публикации “Ъ-Юг”: «Судный день закончился арестом».

Наталья Шинкарева