Прокуратура начала проверку из-за разлива нефти на месторождении «Газпрома» на Ямале

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода на Спорышевском нефтяном месторождении, разрабатываемом АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», повлекшим разлив нефти. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, размер вреда окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, площадь разлива составила 500 кв. м, при этом в водоемы ничего не попало. Транспортировка нефтепродуктов продолжилась по резервной ветке. Как рассказали “Ъ-Урал” в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют.