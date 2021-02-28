На Ямале на нефтяном месторождении прорвало трубопровод

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прорвало трубопровод на Спорышевском нефтяном месторождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По Разлив произошел на 500 кв. м, при этом в водоемы ничего не попало. Транспортировка продолжилась по резервной ветке.

«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, с содержанием воды свыше 95%. Ведутся работы по замене поврежденного фрагмента, которые будут завершены до конца текущего дня. Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют», — рассказали “Ъ-Урал” в «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».