Нетаньяху обвинил Иран в атаке на израильское судно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран стоит за атакой на крупное израильское судно MV Helios Ray, предназначенное для перевозки транспортных средств. В конце прошлой недели на судне произошел взрыв, экипаж не пострадал.

«Это действительно было совершено Ираном, это очевидно»,— заявил господин Нетаньяху в интервью радио Kan (цитата по AP).

«Иран — величайший враг Израиля, я полон решимости его остановить. Мы атакуем его по всему региону»,— заявил Биньямин Нетаньяху. Какие именно меры будут приняты, он не уточнил.

Взрыв на судне произошел в пятницу, 26 февраля. Оно шло под флагом Багамских островов в Сингапур. По словам представителей Минобороны США, экипаж не пострадал, однако в корпусе судна образовалось по две большие пробоины на каждой стороне. В воскресенье, 28 февраля, судно прибыло в порт Дубая на ремонт.