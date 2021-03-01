«Следование своим принципам вызывает уважение»

В Amnesty International проведут внутреннее расследование после отказа считать Алексея Навального узником совести. В организации хотят разобраться в обстоятельствах, которые повлияли на окончательное решение. Amnesty International лишила оппозиционера статуса узника совести в начале прошлой недели. Правозащитники посчитали некоторые его высказывания середины 2000-х пропагандой ненависти. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что организация показала российскому обществу пример верности собственным ценностям.

Правозащитники из Amnesty international неожиданно для самих себя превратились в героев наших чиновников. После того, как главный офис организации отозвал у Алексея Навального статус узника совести, выяснилось, что там работают вовсе не наймиты западных спецслужб, а принципиальные и отважные борцы, готовые признавать свои ошибки и не прогибаться под давлением отечественных русофобов. Это, кстати, не первый случай подобного резкого изменения риторики в отношении зарубежных лидеров мнений. Достаточно вспомнить историю с журналом The Lancet, который в Кремле не читают, когда там пишут про отравление оппозиционера, зато всячески приветствуют, когда ведущее медицинское издание констатирует эффективность нашей вакцины.

Что известно о колонии, куда доставлен Алексей Навальный Читать далее

Некоторые наверняка посчитали упомянутые примеры проявлением двойных стандартов российской власти, и это, конечно, так, но интересно другое. Куда важнее, что такая реакция подтверждает тезис о том, что не только оппозиционно настроенные граждане, но и правящие круги продолжают считать себя частью западного мира. Все эти законы о приоритете национального права над международным — не более чем проявление слабости и даже обиды официальной Москвы на зарубежные структуры, неготовые поддерживать присущий нам уровень гибкости. В результате одна и та же иностранная организация то беспощадно критикуется, то, наоборот, превозносится. Впрочем, надо признать, что такой подход присущ не только властям, но и всему обществу в целом.

К сожалению, многолетняя гибридность нашей внутренней и внешней политики привела к тому, что в какие-то неизменные ценности в России не верит никто.

История с Amnesty International лучшее тому доказательство. Сразу после известия об изменении позиции социальные аккаунты организации подверглись атаке со стороны недовольных россиян. Оказалось, что правозащитники не понимают контекста происходящего в России и не готовы учитывать сложность текущего момента. Некоторые даже заговорили о том, что отзыв статуса узника совести — чуть ли не смертный приговор для Алексея Анатольевича. Мне и самому не нравится озвученный отказ, но следование своим принципам, процедурам и готовность признавать ошибки, наоборот, вызывает уважение.

Это как раз именно тот международный опыт, который всем нам так необходим. Он позволяет понять, что там, за бугром, мир куда более сложный и не делится на все понимающих друзей и абсолютных врагов. А вместо поиска удобных примеров стоит самим бороться не за все хорошее против всего плохого, а за те самые ценности, которых более чем достаточно в той же Конституции, но остро не хватает в реальной жизни и правоприменении. Тогда и к мнению Amnesty International мы будем относиться куда более спокойно, а заодно реализуем желание не только казаться, но и быть частью того западного мира, к которому, безусловно, принадлежим.