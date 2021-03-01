Глава Адыгеи призвал граждан не пренебрегать ношением масок

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Это случилось после того, как в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.
«Но это не означает, что отменяются все прежние ограничения. В Адыгее, как и в целом по стране, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование», - отметил глава региона.
Кумпилов также добавил, что для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни, важно прислушаться к мнению медиков и при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.
«Необходимо избежать новых угроз - именно вакцинация, по мнению специалистов, поможет удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости», - подчеркнул глава республики.