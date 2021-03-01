Краснодарский край зимой посетило 2 миллиона туристов

Туристический поток на курортах Краснодарского края вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, этой зимой регион посетили 2 млн гостей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По информации главы Краснодарского края, наибольшее количество туристов в период с декабря по февраль посетил горнолыжные курорты Красной Поляны в Сочи. Здесь уровень загрузки отелей достигал 70%, в новогодние каникулы и праздничные дни февраля превышала 90%. На курортах черноморского побережья заполняемость гостиниц этой зимний достигала 60%, на азовском побережье - 30%, в степной зоне и предгорье - 42%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, расходы на туризм и развлечения в Краснодарском крае в праздничные выходные увеличились более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 150 млн руб. Пятая часть всех расходов на отдых в Краснодарском крае приходится на Сочи, включая горнолыжные курорты Красной Поляны. Туристические расходы составили 31 млн руб. (рост 111%). Траты на размещение – 19,7 млн руб. (рост в 2,5 раза). Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза – до 6,5 млн руб.

Ольга Логинова