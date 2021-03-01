ТАСС: замглавы ГИБДД РФ Быков может возглавить ГИБДД Москвы

Заместитель начальника ГИБДД России, генерал-майор Александр Быков может возглавить ГИБДД Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он сообщил, что кандидатура господина Быкова согласована.

«Кандидатура генерал-майора полиции Александра Быкова согласована на должность начальника ГИБДД Москвы»,— сказал источник ТАСС.

Бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов ушел с должности в ноябре 2020 года по собственному желанию на основании рапорта на увольнение по выслуге лет. По данным с сайта столичной инспекции, пост врио начальника занимает Алексей Диокин. Указы об отставках и назначениях на эту должность подписывает президент России.