Госдума предложила привлечь ЦБ и ФСБ к контролю над импортозамещением в финансовом секторе

Рабочая группа комитета Госдумы по финансовому рынку предложила привлечь к импортозамещению на финансовом рынке ЦБ и ФСБ, рассказала “Ъ” глава рабочей группы Мария Шевченко.

«Ранее процедура не предусматривала участия профильного регулятора. Участие Банка России поможет учесть специфику финансового сектора и осуществить переход с минимальными рисками для финансовой системы»,— пояснил глава комитета Анатолий Аксаков.

Сейчас процесс перехода банков на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) курируют Минцифры и Минпромторг. Ранее Ассоциация банков России просила отдать контроль над импортозамещением ЦБ.

По предложению Минцифры объекты критической информационной инфраструктуры, включая банки, с 1 января 2024 года должны перейти на российское ПО, а с 1 января 2025 года — на российское оборудование. При этом банки должны утвердить план перехода до 1 июля 2021 года.

Юлия Степанова