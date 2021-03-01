Чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия)

Женщины. Скиатлон (2х7,5 км). 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5. 2. Фрида Карлссон — отставание 30,0. 3. Эбба Андерссон (обе — Швеция) — 30,2. Командный спринт (6х1,2 км). 1. Швеция (Мая Дальквист, Йонна Сундлинг) — 16.27,94. 2. Швейцария — отставание 0,95. 3. Словения — 3,46. 4. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 3,95.
Мужчины. Скиатлон (2х15 км). 1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9. 2. Симен Хегстад Крюгер — отставание 1,1. 3. Ханс Кристер Холунн (оба — Норвегия) — 1,7. Командный спринт (6х1,6 км). 1. Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо) — 15.01,74. 2. Финляндия — отставание 1,68. 3. Россия (Александр Большунов, Глеб Ретивых) — 2,09.