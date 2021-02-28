Круглый стол «Энергоэффективность»

4 марта в 15:00 издание «Коммерсантъ-Удмуртия» проводит круглый стол на тему «Энергоэффективность».

Энергоэффективность стала одним из важнейших признаков современного производства, важным элементом при развитии городской инфраструктуры, позволяющей не только снизить затраты, но и позитивно влиять на окружающую среду. В ходе круглого стола мы поговорим о применении энергоэффективных технологий в Ижевске в промышленности, строительстве жилья, коммунальной сфере, социальной инфраструктуре, какие возможности они открывают, с какими сложностями приходится сталкиваться и какие перспективы, рассмотрим конкретные кейсы результатов повышения энергоэффективности.

В качестве участников круглого стола приглашены представители минстроя Удмуртии, агентства по энергосбережению Удмуртии, администрации Ижевска, сетевых компаний, застройщиков и т.д.

Мероприятие пройдет 4 марта в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Центр» по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4 Б.

По всем вопросам просим обращаться к руководителю отдела проектов Светлане Филатовой: +7 (905) 875-80-20, +7 (3412) 945-075