01 марта, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

20-й тур

«Тамбов»—«Ротор» 1:3

Архипов, 41 — Гигашвили, 54 (автогол); Андре Понсе, 58; Кипиани, 71

«Химки»—«Уфа» 2:1

Конате, 49; Глушаков, 62 — Камилов, 90+4. Удаление: Кухарчук («Химки»), 74 (2 ж. к.)

«Зенит»—«Ростов» 2:2

Поярков, 73 (автогол); Кузяев, 77 — Соу, 44, 89. Удаление: Осипенко («Ростов»), 56

«Сочи»—«Арсенал» 4:0

Заболотный, 51; Терехов, 53; Жуанзинью, 58; Юсупов, 67

«Локомотив»—ЦСКА 2:0

Лисакович, 6; Крыховяк, 41

«Спартак»—«Рубин» 0:2

Деспотович, 53, 89. Удаления: Зобнин, 45+3 (2 ж. к.) — Абильгор, 71 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Динамо» 1:2

Швец, 68 — Фомин, 7 (пен.); Захарян, 37

«Краснодар»—«Урал» 2:2

Сулейманов, 12; Кабелла, 85 — Аугустыняк, 52, 59. Удаление: Смольников («Краснодар»), 35 (2 ж. к.).

Турнирная таблица


Клуб В Н П М О
1. «Зенит» 12 6 2 45:17 42
2. ЦСКА 11 4 5 35:19 37
3. «Сочи» 10 6 4 32:22 36
4. «Спартак» 10 5 5 33:23 35
5. «Ростов» 10 3 7 26:22 33
6. «Динамо» 10 3 7 26:22 33
7. «Локомотив» 9 4 7 23:25 31
8. «Краснодар» 9 4 7 37:21 31
9. «Рубин» 9 4 7 26:25 31
10. «Химки» 8 4 8 26:31 28
11. «Ахмат» 7 5 8 20:23 26
12. «Урал» 4 10 6 18:25 22
13. «Ротор» 4 5 11 12:31 17
14. «Арсенал» 3 5 12 17:34 14
15. «Уфа» 3 4 13 15:33 13
16. «Тамбов» 3 4 13 14:32 13
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя