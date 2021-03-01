«Тамбов»—«Ротор» 1:3
Архипов, 41 — Гигашвили, 54 (автогол); Андре Понсе, 58; Кипиани, 71
«Химки»—«Уфа» 2:1
Конате, 49; Глушаков, 62 — Камилов, 90+4. Удаление: Кухарчук («Химки»), 74 (2 ж. к.)
«Зенит»—«Ростов» 2:2
Поярков, 73 (автогол); Кузяев, 77 — Соу, 44, 89. Удаление: Осипенко («Ростов»), 56
«Сочи»—«Арсенал» 4:0
Заболотный, 51; Терехов, 53; Жуанзинью, 58; Юсупов, 67
«Локомотив»—ЦСКА 2:0
Лисакович, 6; Крыховяк, 41
«Спартак»—«Рубин» 0:2
Деспотович, 53, 89. Удаления: Зобнин, 45+3 (2 ж. к.) — Абильгор, 71 (2 ж. к.)
«Ахмат»—«Динамо» 1:2
Швец, 68 — Фомин, 7 (пен.); Захарян, 37
«Краснодар»—«Урал» 2:2
Сулейманов, 12; Кабелла, 85 — Аугустыняк, 52, 59. Удаление: Смольников («Краснодар»), 35 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
|