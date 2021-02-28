«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью 2:2

Футбольный клуб «Урал» в 20 туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» 2:2 (1:0). Это был первый матч после новогоднего перерыва. За ним на стадионе «Краснодар» наблюдали свыше 7 тыс. человек.

«Краснодар» вышел вперед на 12 минуте. Отличился Магомед-Шапи Сулейманов. После перерыва дважды забил игрок «Урала» Рафал Августиняк (52, 59). На 85 минуте Реми Кабелла сравнял счет.

3 марта в Уфе должен состояться перенесенный матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» — «Урал». Затем 7 марта они же встретятся в рамках 21 тура РПЛ в Екатеринбурге.

Николай Яблонский