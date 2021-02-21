Матч «Уфа» — «Урал» перенесли на 3 марта

Российский футбольный союз принял решение перенести матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» — «Урал» с 22 февраля на 3 марта из-за неблагоприятных погодных условий: согласно прогнозам синоптиков, 22 февраля ожидается температура от -20 до -23 градусов.

«Сегодня футболисты «Урала» провели в Екатеринбурге тренировку, после которой и узнали о переносе игры с "Уфой". Завтра днем "шмели" начнут готовиться к матчу РПЛ против «Краснодара». Встреча состоится 28 февраля в Краснодаре»,— отметили в клубе «Урала».

В 1/8 финала Кубка России уже сыграли: «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) 1:2; «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 2:0; ЦСКА – СКА-Хабаровск 2:0; «Локомотив» (Москва) – «Тамбов» 3:0; «Краснодар» — «Сочи» 1:2.

Николай Яблонский