Сбербанк сходил за деньгами

В начале года банковский сектор впервые за несколько лет столкнулся с нехваткой ликвидности. В условиях снижения объема размещения казначейства крупнейшему игроку Сбербанку пришлось пойти на более дорогие займы у ЦБ. В январе госбанк увеличил задолженность перед регулятором сразу на 790 млрд руб., что стало максимумом с 2014 года. До этого Сбербанк купил большой пакет ОФЗ Минфина и отдал эти бумаги под репо с ЦБ, а полученные средства, полагают эксперты, мог направить на своп-операции, чтобы заработать на разнице в курсе валют.

В январе у Сбербанка произошел максимальный за несколько лет прирост объема задолженности перед ЦБ — за месяц долг увеличился на 790 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. По расчетам “Ъ”, это наибольший объем заимствований банка в течение одного месяца с 2014 года, соразмерный — 646 млрд руб.— был в декабре 2014 года.

«В этом году несколько более высокий объем заимствований от Банка России в январе связан с временным снижением размещения средств Федеральным казначейством,— пояснили в пресс-службе Сбербанка.— Уже в феврале объем задолженности перед ЦБ снизится до обычных ежегодных уровней».

Сокращение задолженности перед монетарными властями в декабре и рост в январе в банке назвали «стандартными ежегодными проявлениями сезонности»: «Приток клиентских средств в декабре обусловлен повышенными расходами бюджета в этом месяце, а в январе часть денег оттекает и более равномерно распределяется по банковской системе».

Основной прирост заимствований Сбербанка у ЦБ, 600 млрд руб., пришелся на привлечение в рамках прямого репо, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Судя по динамике счетов оборотно-сальдовой ведомости, уточняет он, обеспечением послужили в том числе ОФЗ, значительный рост вложений в которые произошел еще осенью прошлого года.

Как были использованы привлеченные от ЦБ средства, в банке не раскрыли. Он мог профондировать краткосрочными заемными средствами операции с производными финансовыми инструментами и ценными бумагами, например свопами, полагает господин Беликов. Это традиционная банковская практика, банк зарабатывает на разнице курсов валют, пояснил эксперт: «Чтобы получить доходность выше, чем купоны по самим облигациям». По словам Юрия Беликова, для банков вопрос актуален «на фоне части выпадающих процентных доходов из-за "коронакризиса"».

В январе российский банковский сектор впервые за несколько лет перешел к дефициту ликвидности, в таких условиях для комфортного перехода через сезонный отток ликвидности в январе потребовалось участие ЦБ и его ресурсов, отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

По данным ЦБ, в последний раз в январе дефицит ликвидности у сектора был в 2017 году. Профицит, который наблюдался до этого, сошел на нет, преимущественно из-за высокого спроса на наличные деньги на фоне пандемии, кроме того, это произошло на фоне большого отвлечения ресурсов системно значимых банков на покупку ОФЗ Минфина осенью прошлого года.

В осенние месяцы министерство увеличило объемы размещения для финансирования дефицита бюджета. «Всего за 2020 год Минфин разместил бумаг на 5,3 трлн руб. по номиналу, что является историческим максимумом. Из них 77% приобрели российские банки»,— поясняли в ЦБ.

Традиционно репо с ЦБ более дорогой инструмент, чем заимствования у Федерального казначейства (разница в среднем 0,2–0,3 процентного пункта), уточняет господин Клапко, банки прибегают к нему нечасто, только когда нет других возможностей получить более дешевое фондирование от Минфина.

В январе ЦБ провел аукцион месячного репо, где банки привлекли 1,1 трлн руб. при лимите в 1,5 трлн руб., в феврале при том же лимите банки привлекли лишь 50 млрд руб. При этом в феврале значительные средства размещали Минфин России (совокупно на 150,7 млрд руб.) и Федеральное казначейство — состоялось три аукциона по 200 млрд руб.

Ольга Шерункова