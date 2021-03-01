Асфальт не ложится на места

Правительство Петербурга до сих пор не приняло решение о площадке для перебазирования ОАО «АБЗ-1», которое сейчас находится в промзоне Коломяги, и будет его обсуждать только после подготовки компанией проектной документации переезда. На предприятии отмечают, что займутся этим, если совместно с администрацией города будет принято «принципиальное решение» о целесообразности такого перебазирования с законно занимаемой в настоящее время территории. Ни в Конной Лахте, ни в Белоострове — альтернативных площадках — местные жители завод асфальтобетона не ждут. Эксперты настаивают, что решение проблемы надо искать не в местоположении, а в технологии производства.

О том, что власти не собираются выбирать место для производства АБЗ-1 до подготовки проектной документации, говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Евгения Елина на обращение жителей Курортного района (имеется в распоряжении “Ъ”). Возможность перебазирования предприятия на иную территорию поручено проработать президентом РФ Владимиром Путиным, отмечается в документе. Потенциальный переезд АБЗ-1 обсуждается с 2015 года: жители Коломяг регулярно жалуются на вредные выбросы завода.

В качестве вариантов для перебазирования, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей, предложены земельные участки в промзонах Конная Лахта и Белоостров. Необходимость расположить производство близко к городу оправдывается требованиями логистики: доставить горячие асфальтобетонные смеси до места укладки необходимо в течение одного часа. На данный момент никаких запретов на ведение деятельности в этих зонах — градостроительных, санитарно-защитных, охранных — нет, отмечается в письме господина Елина.

Для того чтобы вести деятельность на нынешней территории — в Коломягах,— тоже нет ограничений, отмечают в АБЗ-1. «Какие-либо правовые акты, предусматривающие необходимость передислокации производства, отсутствуют. Разработка проектной документации для перебазирования производства будет осуществлена в случае принятия предприятием по согласованию администрацией города принципиального решения о целесообразности такого перебазирования и градостроительного преобразования территории, занимаемой в настоящее время нашим производством»,— подчеркивают там.

Площадка на Новосельковской улице находится в частичной собственности АБЗ-1, остальные участки арендуются у города. Производство ведется на этом месте с 1979 года. В Смольном с 2015 года заявляют о возможном переносе заводов из Коломяг. В 2016 году асфальтобетонные компании (кроме АБЗ-1 на территории также работает ВАД) вместо переезда инвестировали в модернизацию производства, что, по заявлениям властей, значительно снизило негативное воздействие на окружающую среду. Однако жители района и после модернизации еженедельно сообщают о запахе фенола — переработанных нефтепродуктов.

Вместе с этим ни в Конной Лахте, ни в Белоострове не ждут появления производства у себя. О том, что этим недовольны местные жители и экологическая организация «Зеленый крест», “Ъ” сообщал в середине прошлого года (см. “Ъ” от 31.07.2020). С аналогичным протестом выступают жители Белоострова, которые настаивают, что завод будет граничить с экотропой «Сестрорецкое болото» и поверхностные и почвенные воды будут стекать в заказник, кроме этого, производство может расположиться вблизи жилых домов и санаториев.

Руководитель центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов считает, что решение проблемы необходимо искать в плоскости технологий, а не локации. «В Финляндии в принципе нет санитарно-защитных зон, они требуют сократить выбросы настолько, чтобы предприятие можно было расположить в любом месте. Однако в ситуации с АБЗ-1 должен быть разумный компромисс: если одномоментно ввести жесткие требования к производству, то асфальт станет золотым, а дороги строить надо»,— рассуждает он. К сожалению, добавляет эксперт, не установлены достоверные причины негативных эффектов асфальтобетонных заводов. «Нет анализа, что происходит на производстве: нарушение технологий или внезапный залповый выброс веществ, или ветер подул. В таких условиях недоверие очень велико»,— заключает господин Карпов.

Яна Войцеховская