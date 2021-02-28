Проверка документов обернулась стрельбой

Дагестанское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о покушении на полицейских, совершенном в минувшую субботу. Тогда в ходе перестрелки один из силовиков был ранен, один из нападавших также доставлен в больницу.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) по факту субботнего обстрела сотрудников полиции в Махачкале.

По версии следствия, 27 февраля неподалеку от ресторана «Столичный» на улице Железнодорожной 25-летний житель столицы Дагестана из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, находившихся при исполнении обязанностей. Один из полицейских был ранен в левое плечо.

Ответной стрельбой полицейских мужчина был ранен. Он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Накануне подробности инцидента сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, около 20:00 сотрудники патрульно-постовой службы полиции попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление сотрудникам полиции. Один из них достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен.

Его спутник, 25-летний житель махачкалинского поселка Семендер, попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

Видео перестрелки, снятой камерой наблюдения, пресс-служба опубликовала на своей странице в Instagram.

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, стрелявший в полицейских и скончавшийся в результате полученного ранения махачкалинец «состоял на учете».

Юлия Рыбина, Махачкала