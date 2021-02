Регулятор США приостановил торги 15 компаний на фоне скандала с Robinhood

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приостановила в пятницу, 26 февраля, торги акциями сразу 15 компаний, посчитав, что цены на них были искусственно взвинчены с помощью социальных сетей.

Регулятор продолжает пристально мониторить ситуацию на фондовых рынках после скандала вокруг финтех-приложения Robinhood, которое пользователи Reddit использовали для скупки бумаг ритейлера игровых консолей GameStop. В результате акции компании, падавшие до этого в течение года, за несколько дней выросли в цене в несколько раз, а инвесторы, ставившие на дальнейшее падение акций, потеряли миллиарды долларов.

В последнее время комиссия начала фиксировать аномально высокую активность инвесторов, начавших скупать акции упомянутых 15 компаний. При этом ни одна из них не подавала заявлений в SEC в течение последнего года. Комиссия сочла, что за активной скупкой акций могут стоять инвесторы-любители, которые координируют свои действия через социальные сети. В итоге были приостановлены торги акциями компаний Bebida Beverage Co. (BBDA), Blue Sphere Corporation (BLSP), Ehouse Global Inc. (EHOS), Eventure Interactive Inc. (EVTI), Eyes on the Go Inc. (AXCG), Green Energy Enterprises Inc. (GYOG), Helix Wind Corp. (HLXW), International Power Group Ltd. (IPWG), Marani Brands Inc. (MRIB), MediaTechnics Corp. (MEDT), Net Talk.com Inc. (NTLK), Patten Energy Solutions Group Inc. (PTTN), PTA Holdings Inc. (PTAH), Universal Apparel & Textile Company (DKGR) и Wisdom Homes of America Inc. (WOFA).

Кирилл Сарханянц