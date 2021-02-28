«Кафе-кондитерская с необычной линейкой кофе»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, почему центральное место в основном зале кафе занимает гигантская витрина, какие оригинальные десерты в ней представлены и в чем отличие установленных в кафе кофемашин.

Gentle Cafe на Тверском бульваре задумывалось, прежде всего, как кафе-кондитерская с большой и необычной линейкой кофе.

Центральное место в основном зале занимает гигантская витрина, которую можно обойти по кругу, а на ней выставлена оригинальная линейка десертов от шефа-кондитера всех проектов Александра Оганезова Ильи Замогилина–Судзиловского. В линейке представлено 40 видов тарталеток, пирожных, кексов, во вкусе которых преобладают шоколад и карамель. Можно смело сказать, что ни один из этих десертов не совпадает с ассортиментом Remy Kitchen — все только для Gentle, во главе с фирменным пирожным на песочной основе, разными наполнителями и шоколадным медальоном с фирменной буквой G.

Кроме того, шеф-пекарь Анна Маликова разработала особую линейку выпечки: черный круассан с маком, слоеный пончик, пышные краффины с фруктовыми начинками из смородины, яблока и банана. В качестве дополнения к закускам мезе предлагаются иерусалимские симиты, а в виде комплимента гостям подают шаббатный хлеб кубане со взбитым маслом.

Тут же на витрине установлено несколько суперпродвинутых кофемашин, с помощью которых завариваются альтернативые фильтр-кофе, hand brew и нитро. Причем по умолчанию все они готовятся с безлактозным соевым, кокосовым и овсяным молоком. Особое внимание в разделе напитков советую обратить на какао с кайенским перцем, это действительно хит, а из десертов самого пристального внимания заслуживают малиновая тарталетка и карамельная меренга.