Спутник «Арктика-М» выведен на орбиту

Космический аппарат «Арктика-М» выведен на целевую орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Спутник должен обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

Ранее сегодня с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратом «Арктика-М» на борту.

#АрктикаМ: 287,5 с > есть отделение второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» и сброс створок головного обтекателя.

//#ArktikaM: T+04:47 min > second stage separation. Fairing separation pic.twitter.com/4i60V5FSjj — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

«В 15:06 мск будет запущена двигательная установка стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту "увода"»,— сообщили в «Роскосмосе». Новый спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит ему давать разномасштабные изображения. Его скорость будет отличаться от скорости вращения Земли, а ракурс съемки — непрерывно меняться.