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Спутник «Арктика-М» выведен на орбиту

Космический аппарат «Арктика-М» выведен на целевую орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Спутник должен обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

Ранее сегодня с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратом «Арктика-М» на борту.

«В 15:06 мск будет запущена двигательная установка стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту "увода"»,— сообщили в «Роскосмосе». Новый спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит ему давать разномасштабные изображения. Его скорость будет отличаться от скорости вращения Земли, а ракурс съемки — непрерывно меняться.

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