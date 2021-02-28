Ракета «Союз» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Прямую трансляцию пуска вел «Роскосмос».

#АрктикаМ: 287,5 с > есть отделение второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» и сброс створок головного обтекателя.

//#ArktikaM: T+04:47 min > second stage separation. Fairing separation pic.twitter.com/4i60V5FSjj — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту спутник «Арктика-М». Новый спутник должен обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.