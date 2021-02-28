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Ракета «Союз» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Прямую трансляцию пуска вел «Роскосмос».

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту спутник «Арктика-М». Новый спутник должен обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

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