Минобороны России опровергло гибель летчика в Сирии

Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Экипаж не пострадал и был эвакуирован. Ранее сирийское агентство SANA сообщало, что в результате падения российского вертолета погиб пилот.

«Двадцать восьмого февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35»,— говорится в заявлении Минобороны России (цитата по «РИА Новости»). Экипаж был оперативно доставлен на аэродром. Согласно докладу экипажа, вертолет не был сбит.

По данным SANA, при крушении вертолета на северо-востоке Сирии пострадал экипаж воздушного судна. Инцидент произошел между деревнями Райхания и Аль-Касимия. Модель вертолета не называлась.