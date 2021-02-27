На Кубани за сутки выявлено 158 новых случаев заражения COVID-19

К утру 27 февраля в регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации регионального оперативного штаба, заболели 87 женщин и 71 мужчина в возрасте от 10 до 91 года, а также трое детей.

Наибольшее количество случаев (39) зафиксировано в Краснодаре, в Сочи заразился 21 человек, в Апшеронском районе – 11, в Динском – 9. В Ейском и Кореновском по восемь новых случаев, в Геленджике и Приморско-Ахтарском – по семь, в Горячем Ключе, Усть-Лабинском и Щербиновском районах по шесть. В Староминском районе заболели четыре жителя, в Новороссийске, Белореченском, Выселковском, Белоглинском и Отрадненском районах – по три, в Анапе и Новокубанском районе – по два. Меньше всего заразившихся (по одному человеку) в Армавире, Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском и Павловском районах.

В настоящий момент в медицинских организациях края остаются 1186 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 75 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе, 73 человека подключено к ИВЛ, двое – на ЭКМО. Еще 2402 кубанцев лечатся амбулаторно. По состоянию на 27 февраля выздоровело 32772 человека.

За последние сутки в лабораториях праведно 7 тыс. исследований, всего за период пандемии было сделано 2524352 тестов на COVID-19.

Ольга Логинова