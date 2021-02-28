В России могут запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев

Депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия») разработала законопроект, которым предлагается ввести в России запрет на вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев, сообщили «Известия» со ссылкой на документ. Проект направлен на рассмотрение экспертного совета.

«Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах <...> Лечебный эффект дельфинотерапии, используемый владельцами дельфинариев в качестве аргумента защиты своей деятельности, не подтверждается ученым сообществом. Его вполне заменяет общение с обычными домашними животными»,— прокомментировала свою инициативу депутат.

Также, по мнению госпожи Бессараб, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. «Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно»,— уточнила она. Депутат добавила, что принятие законопроекта со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев.

Напомним, в 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух, с октября прошлого года они находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно, компании отловщиков оштрафовали.

О последствиях скандала — в материале “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».