Захваченные студенты и сотрудники колледжа в Нигерии освобождены

39 студентов и сотрудников колледжа в Нигерии, похищенные 17 февраля вооруженными бандитами, освобождены, сообщил принявший их губернатор штата Нигер Абубакар Белло. Представитель детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) Питер Хокинс приветствовал сообщение об освобождении, но при этом обратил внимание на регулярность подобных происшествий в стране.

«Сегодня я с большой радостью приветствовал спасенных студентов, сотрудников и людей, похищенных в Государственном научном колледже в Кагаре»,— написал господин Белло в Twitter.

«Нападения на образовательные учреждения — грубое нарушение прав детей. Дети никогда не должны быть целью нападения, но в Нигерии они слишком часто становятся именно ими — жертвами нападения на школы»,— приводятся слова господина Хокинса на сайте ЮНИСЕФ.

После встречи с губернатором штата студенты рассказали местной газете Daily Post, что после похищения их заставляли больше четырех часов пробираться сквозь лес без передышки. По словам бывших заложников, их дневной рацион состоял их пригоршни бобов и одного пакета с водой на троих. Reuters отмечает, что некоторые из подростков по возвращению едва держались на ногах и просили воды.

Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка «Боко-Харам» и террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Отметим, что 317 школьниц, накануне похищенных из школы в нигерийском штате Замфара, еще не освобождены. Господин Хокинс призвал власти страны «ускорить действия по освобождению и безопасному возвращению» учениц и других жертв похищений.