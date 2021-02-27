Жители Ярославля возложили цветы к дому, где жил Борис Немцов

Сегодня, 27 февраля жители Ярославля возложили цветы к дому, где жил политик Борис Немцов, об этом сообщил на своей странице в facebook председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов. Возложение цветов было приурочено к шестой годовщине убийства оппозиционного политика, произошедшего 27 февраля 2015 года в Москве. По словам Олега Виноградова, почтить Бориса Немцова в Ярославле к дому на улице Трефолева, 20Б, где жил погибший политик, пришли сотни людей.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что мэрия Ярославля не согласовала проведение 27 февраля в городе марша памяти Бориса Немцова. Год назад, 29 февраля 2020 года в Ярославле на митинг памяти Бориса Немцова в сквере возле кинотеатра «Родина», по разным оценкам, собралось от нескольких десятков до трех сотен человек. Тогда митинг прошел спокойно, без провокаций и задержаний.

Борис Немцов был с 1991 по 1997 годы губернатором Нижегородской области, затем два года занимал должность первого вице-премьера России, несколько раз становился депутатом Госдумы. С сентября 2013 года до конца жизни был депутатом Ярославской областной думы.

Дарья Сабаева