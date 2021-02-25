Мэрия Ярославля отказала в проведении марша памяти Немцова

Мэрия Ярославля не согласовала проведение в городе 27 февраля марша памяти Бориса Немцова, сообщил на своей странице в facebook председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов. Проведение марша было приурочено к шестой годовщине убийства оппозиционного политика, произошедшего 27 февраля 2015 года в Москве.

«Впервые за шесть лет, с момента убийства Бориса Немцова - в Ярославле, где он был депутатом Ярославской областной Думы – запрещают марш Немцова»,— написал в господин Виноградов.

По его словам, мэрия Ярославля по истечении 12 дней с даты подачи уведомления на проведение марша, прислала письмо, в котором отказала в проведении публичного мероприятия, ссылаясь на запрет регионального Роспотребнадзора. Олег Виноградов отметил, что организаторы марша подали исковые заявления в суд в связи с отказом мэрии согласовать проведение памятной акции.

«Сегодня, 25 февраля 2021 года в 14 часов и в 17 часов Кировский районный суд Ярославля рассмотрит наши административные иски к мэрии Ярославля»,— уточнил Олег Виноградов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что председатель ярославского «Яблока» подал восемь заявок на проведение марша памяти Бориса Немцова 27 февраля на всех центральных площадях города. Заявленная численность акции составляла 49 человек, так как в регионе запрещено проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек.

“Ъ-Ярославль” рассказывал, что год назад, 29 февраля 2020 года в Ярославле на митинг памяти Бориса Немцова в сквере возле кинотеатра «Родина», по разным оценкам, собралось от нескольких десятков до трех сотен человек. Некоторые из собравшихся принесли траурные портреты Бориса Немцова. Митинг прошел спокойно, без провокаций и задержаний.

Борис Немцов был с 1991 по 1997 годы губернатором Нижегородской области, затем два года занимал должность первого вице-премьера России, несколько раз становился депутатом Госдумы. С сентября 2013 года до конца жизни был депутатом Ярославской областной думы.

Дарья Сабаева