«Чайка» разгромила ярославский «Шинник» в матче ФНЛ со счетом 5:1

27 февраля ярославский «Шинник» после зимнего перерыва в матче 27 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграл с крупным счетом на выезде команде «Чайка» из Ростовской области. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

«Чайка» начала матч массированными атаками и на 10-й минуте открыла счет. Гол забил Владимир Хозин. Буквально через минуту бывший игрок «Шинника» Василий Алейников удвоил результат. А на 25-й минуте Идрис Умаев забивает в ворота ярославской команды третий гол, сделав счет разгромным. На 28-й минуте ярославец Сергей Самодин размочил счет. А за две минуты до окончания первого тайма «Чайка» снова довела разрыв до трех мячей. Четвертый гол в ворота «Шинника» забил Артем Кулишев.

Во втором тайме «Чайка», как и в первом, превосходила «Шинник» в активности, а особенно в скорости. На 64-й минуте Владимир Хозин оформил дубль, доведя счет до 5:1 в пользу хозяев поля.

Это уже вторая игра команд в текущем первенстве ФНЛ. Первая встреча в Ярославле 5 сентября закончилась вничью 0:0.

Этим поражением «Шинник» усугубил свое турнирное положение. Команда занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. После 27 игр у «Шинника» четыре победы, четыре ничейных результата и 19 поражений. В активе команды 16 очков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Во время зимнего перерыва ярославская команда провела два тренировочных сбора в Турции. Перед возобновлением первенства ФНЛ, руководство ярославского клуба представило пятерых новичков команды.

Следующий матч «Шинник» проводит 6 марта в Ярославле с одним из лидеров первенства - «Оренбургом».