В Горячем Ключе задержали координатора штаба Навального Анастасию Панченко

Координатор регионального штаба Навального Анастасия Панченко задержана полицией в городе Горячий Ключ Краснодарского края, пишет ОВД-Инфо.

Согласно сообщению, которое активистка отправила информационному сервису, ее задержали около 14:45 при выходе из отеля. В настоящий момент госпожу Панченко везут ОВД Краснодара. По информации адвоката Михаила Беньяша, который представляет интересы активистки, задержание проводилось оперативными сотрудниками уголовного розыска Краснодара.

Как стало известно ранее, 23 февраля на Анастасию Панченко был составлен протокол по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Причиной стали были размещенные в социальных сетях фотографии. Также 24 февраля на госпожу Панченко был составили протокол о распространении недостоверной информации по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

Ольга Логинова