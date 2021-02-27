Андрей Филатов официально вступил должность главы Сургута

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) прошла инаугурация Андрея Филатова. Напомним, на место главы города он был выбран сегодня — 20 из 22 депутатов отдали за него свои голоса.

«Спасибо за доверие, я полностью осознаю и понимаю уровень ответственности. Буду чтить традиции и уважать интересы города. Я подошел к этому моменту руководствуясь жизненными принципами и буду их придерживаться. Буду ориентироваться на результат. Обещают работать не просто 24 часа в сутки, а еще и головой. Меня переполняет гордость – мне представилась возможность работать в команде сильных людей. Я сделаю все, чтобы стать своим»,— заявил Андрей Филатов.

На инаугурации присутствовали почетные граждане Сургута, представители общественных и этнических объединений, деятели науки, культуры и здравоохранения, представители бизнеса и другие.

С вступлением в должность господина Филатова поздравила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ее приветственное слово огласил заместитель губернатора ХМАО и экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.

«Уважаемый, Андрей Сергеевич, вас знают, как профессионального руководителя, ответственного и честного человека, всегда выполняющего взятые на себя обязательства. Строительство детских садов, школ, улучшение городской среды, благоустройство территорий, удобная система общественного транспорта, новое качество жизни — это ключевые точки в повестке вашей работы, это ваша дорожная карта. Вы справитесь с поставленными задачами, команда правительства Югры готова оказать вам поддержку», — озвучил господин Шувалов слова главы региона Натальи Комаровой.