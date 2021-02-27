Андрей Филатов официально вступил должность главы Сургута

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) прошла инаугурация Андрея Филатова. Напомним, на место главы города он был выбран сегодня — 20 из 22 депутатов отдали за него свои голоса.
«Спасибо за доверие, я полностью осознаю и понимаю уровень ответственности. Буду чтить традиции и уважать интересы города. Я подошел к этому моменту руководствуясь жизненными принципами и буду их придерживаться. Буду ориентироваться на результат. Обещают работать не просто 24 часа в сутки, а еще и головой. Меня переполняет гордость – мне представилась возможность работать в команде сильных людей. Я сделаю все, чтобы стать своим»,— заявил Андрей Филатов.
На инаугурации присутствовали почетные граждане Сургута, представители общественных и этнических объединений, деятели науки, культуры и здравоохранения, представители бизнеса и другие.
С вступлением в должность господина Филатова поздравила губернатор Югры Наталья Комарова.
Ее приветственное слово огласил заместитель губернатора ХМАО и экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.
«Уважаемый, Андрей Сергеевич, вас знают, как профессионального руководителя, ответственного и честного человека, всегда выполняющего взятые на себя обязательства. Строительство детских садов, школ, улучшение городской среды, благоустройство территорий, удобная система общественного транспорта, новое качество жизни — это ключевые точки в повестке вашей работы, это ваша дорожная карта. Вы справитесь с поставленными задачами, команда правительства Югры готова оказать вам поддержку», — озвучил господин Шувалов слова главы региона Натальи Комаровой.
Андрей Филатов родился в 1973 году в Курске. Окончил Нижневартовский нефтяной техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Высшее образование получил в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет дополнительную квалификацию MBA Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидатом социологических наук. С 1992 по 2011 год Андрей Филатов осуществлял предпринимательскую деятельность в Лангепасе. С 2011 по 2012 год являлся директором по развитию ООО «СтройГрупп» в городе Лангепас. В 2012–2013 был депутатом Думы ХМАО, членом комитета Думы по бюджету, финансам и налоговой политике. С 2013 по 2015 год работал заместителем губернатора Югры. А с 2016 по 2019 являлся заместителем председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр», а с 2019 года являлся его председателем.