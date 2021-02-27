Неверов сообщил о взломе его страницы в Facebook

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал, что его аккаунт в Facebook взломали. По словам политика, попыток взлома было несколько. Получить доступ к его странице пытались, в частности, из Краснодара и Индии. Злоумышленники оставили от имени политика несколько комментариев и сообщений. Один из комментариев, принтскрин которого приложил политик, начинался со слов: «Рассуждения про кастрацию котов меня бесят».

Facebook направил политику уведомление о подозрительной активности на его странице в соцсети. Сергей Неверов уточнил, что несколько раз менял пароль в своем аккаунте. Он также добавил, что после случившегося подумывает «о несколько другом формате своего присутствия».

«Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично»,— написал господин Неверов.