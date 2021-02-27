В Крымске достроили спорткомплекс на 250 человек

Строительство спортивного комплекса с бассейнами, рассчитанного на 250 человек, завершено в Крымске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В здании спорткомплекса, строительство которого началось еще в 2013 году, находятся два бассейна, больший из них имеет глубину от 1,8 м до 2,2 м, длину 25 м и ширину 16 м, малый бассейн глубину – до 1 метра. На втором этаже расположен спортивный зал для занятий фитнесом и гимнастикой. Объект, который расположен на улице Маршала Жукова, станет одним из филиалов спортивной школы «Крымская».

Спортивный комплекс в Крымске один из 150 социальных долгостроев, возведение которых было завершено в Краснодарском крае в 2020 году. В их числе - медицинские центры, объекты спортивной и социальной инфраструктуры.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край стал лидером среди регионов России по вводу в эксплуатацию долгостроев. В первый месяц года на Кубани из реестра проблемных домов были исключены 29 объектов (всего по стране – 76).

Ольга Логинова