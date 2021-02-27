Татьяна Мерзялкова по ситуации в Среднеуральском монастыре: я буду вести переговоры с силовым блоком

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила Среднеуральский монастырь, где накануне работали силовики. Как рассказала госпожа Мерзлякова “Ъ-Урал”, вчера она не смогла быть в монастыре, так как находилась в командировке.

«Я буду вести дальнейшие переговоры с силовым блоком. Сегодня выслушала людей, они попросили чтобы представители фонда "Ника" ушли с охраны. Все остальное трудный и долгий путь навстречу друг к другу, и похоже этот путь будет непростым», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена деятельность монастыря не остановлена.

Как сообщает телеграм-калан «Защита Отца Сергия», около 10 человек из БФ «Ника» пытались прорваться в Среднеуральский женский монастырь.

«По нашим данным, остановил их только личный звонок митрополита Евгения, которому были вынуждены позвонить монахини монастыря. Ведь всем верующим Екатеринбургской епархии БФ "Ника" известен как личный силовой отряд епархии», — сообщает телеграм-канал.

Напомним, вооруженные бойцы ОМОНа Росгвардии провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре в ночь на 26 февраля. Его духовником прихожане и насельницы считают арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Он был задержан во время декабрьского штурма обители по обвинению в склонении детей к суициду, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве. Нынешний приход в монастырь источник “Ъ” в силовых структурах объяснил поиском подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в 1999 году. Предполагается, что им был отец Силуан, который последние годы являлся прислужником экс-схиигумена Сергия.

Подробнее об этом в материале ОМОН пришел за новым отцом.