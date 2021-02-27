В Орле компания «РП-Строй» получила 7,3 тыс. кв. м земли за решение проблем обманутых дольщиков

Глава Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о предоставлении ООО «РП-Строй» в аренду на пять лет без проведения торгов участка на улице Раздольной, в квартале №831, площадью 7,3 тыс. кв. м. Как уточнили в правительстве региона, этот участок будет использоваться для многоэтажной жилой застройки.

В облправительстве напомнили, что «РП-Строй» ранее приобрел незавершенный многоквартирный дом на ул. Раздольная, 11. Первоначальный его застройщик ООО «Модульинвестстрой» в октябре 2016 года был признан банкротом. В сентябре прошлого года региональное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства выдало ООО «РП-Строй» разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию. 11 сентября об был исключен из Единого реестра проблемных объектов. Так компания восстановила права 56 граждан-участников долевого строительства.

Почему Андрею Клычкову пришлось вступаться за мэра Орла Юрия Парахина, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков